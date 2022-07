100-m-Hürden-Weltrekord durch Amusan bei WM

Die Nigerianerin Tobi Amusan ist am Sonntag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene im Halbfinale über 100 m Hürden Weltrekord gelaufen. Die 25-Jährige verbesserte die Marke auf 12,12 Sekunden (+0,9 Sek. Rückenwind) und blieb damit gleich 0,28 unter ihrer heuer aufgestellten persönlichen Bestleistung. Den Weltrekord hielt seit 2016 die US-Amerikanerin Kendra Harrison mit 12,20, sie benötigte in der Vorschlussrunde 12,27.