Akademie St. Blasius: Prachtvolle Rarität und Neuschöpfungen

Stams – In den Genuss einer Aufführung mit einem Werk des französischen Komponisten Charles-Marie Widor (1844–1937) zu kommen, fällt in die Kategorie der Raritäten. Als Erfinder der so genannten „Sinfonie für Orgel solo“ war der gesellschaftlich bestens verknüpfte Mann eine Institution der Pariser Musikszene. Noch heute ist er Inbegriff für die französische Orgelmusik im 19. Jahrhundert. Einmal mehr war es das Orchester der Akademie St. Blasius unter der Leitung des so entdeckungsfreudigen Karlheinz Siessl, welches mit Widors Sinfonie Nr. 3 e-Moll für Orgel und Orchester op. 69 in einer Kooperation mit „stift stams sakral – Festival Orgel Plus“ am Samstagabend im Stift Stams aufwartete. Zum selten zu Hörenden gesellten sich zwei Uraufführungen: Elias Praxmarer (Jahrgang 1994), seit vier Jahren Organist im Stift Stams, präsentierte sein Konzert für Orgel, Streicher und Schlagwerk Lux Extendens, das durch das Große Hilde-Zach-Kompositionsstipendium 2021 ermöglicht wurde. Auch ein Karlheinz Siessl gewidmetes Werk von Franz Baur, Professor für Komposition und Musiktheorie am Tiroler Landeskonservatorium und Mozarteum, mit dem Titel Pandora für großes Orchester erklang am Samstag erstmals vor Publikum.