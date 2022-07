Mutter-Eltern-Beratung: Tiroler Netzwerk wächst stetig

88 Hebammen beraten in 90 Beratungsstellen.

Mehr als 90 Beratungsstellen stehen werdenden und frischgebackenen Eltern in Tirol mit Rat und Tat zur Seite. 88 großteils selbstständige Hebammen geben Tipps und beraten. „Neben Hebammen besteht unser Team auch aus Sozialarbeiterinnen und diplomiertem Pflegepersonal“, erklärt die Leiterin der Mutter-Eltern-Beratung, Petra Welskop. „Das Netzwerk der Mutter-Eltern-Beratung wächst stetig und so konnten im vergangenen Jahr trotz Pandemie insgesamt mehr als 1300 Beratungen durchgeführt werden“, freut sich Gesundheitslandesrätin Annette Leja.

