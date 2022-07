Erneuerbare Energie: Sonnenstrom direkt vom Landhaus

Innsbruck – Ob auf den Dächern von Bezirkshauptmannschaften, Fachberufsschulen oder den Landhäusern in Innsbruck selbst: Überall wird inzwischen Sonnenstrom produziert. Die Fläche der dort verbauten Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) beträgt rund 5000 Quadratmeter, was in etwa der Größe eines Fußballplatzes und einer Gesamtleistung von 750 Kilowatt-Peak entspricht. 167 Haushalte können so mit Energie versorgt werden. Allein bis ins kommende Jahr ist geplant, diesen Wert mehr als zu verdoppeln, heißt es in einer Aussendung des Landes Tirol.