Einstimmige Beschlüsse: Neuer Mayrhofener Ortschef verteidigt Mandatare

Mayrhofen – Souverän, gut vorbereitet, konsensorientiert: Dem neuen Bürgermeister von Mayrhofen, Hans Jörg Moigg, gelingen mit dieser Strategie fast durchwegs einstimmige Beschlüsse, was angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nicht selbstverständlich ist. So stellte sich der Hotelier und Touristiker in der Causa Geburtstagsfeier für Peter Habeler hinter den Gemeinderat samt Opposition von VBM Monika Wechselberger. Wie berichtet, gab es in dem Gremium eine Diskussion über eine von Wechselbergers Liste angeregte Kostendeckelung für den Zuschuss von Gemeindegeldern für die Feier.

Der Tourismusverband, der das Fest ausrichtet, hatte danach in einer Presseaussendung scharf gegen den Gemeinderat gewettert. „Der Gemeinderat darf so etwas diskutieren, wir sind ein Meinungsfindungsgremium. Dass der TVB so auf uns herumreitet, ist nicht okay. Das habe ich dem TVB auch mündlich mitgeteilt“, erklärte BM Hans Jörg Moigg in der jüngsten Gemeinderatssitzung und dürfte damit nicht nur VBM Wechselberger positiv überrascht haben. Sie pflichtete Moigg bei und ergänzte, dass die TVB-Führungsriege zudem nicht bei der Gemeinderatssitzung gewesen sei und sich daher kein eigenes Bild gemacht habe.