Ukrainische Waisenkinder düsen über den Schlegeis-Stausee

Das Highlight des Tages für viele der ukrainischen Waisenkinder: eine Fahrt mit dem Flying Fox am Schlegeis-Stausee.

Innsbruck, Ginzling – Sie wuchsen ohne Eltern in einem Heim in der Ukraine auf. Dann kam der Krieg, wieder mussten die Kinder und Jugendlichen Vertrautes verlassen und fliehen. Inzwischen sind die jungen Flüchtlinge im Schloss Mentlberg untergebracht, besuchen Kindergarten oder Schule. Für die Älteren wird versucht, eine Lehrstelle zu organisieren. Wie lange sie in Tirol bleiben werden, ist ungewiss.