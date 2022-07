Helikopter auf Welser Flugplatz abgestürzt: Drei Personen leicht verletzt

Wels – Am Welser Flugplatz ist am Sonntagabend ein Helikopter abgestürzt. Der 24-jährige Pilot und seine Eltern konnten sich leicht verletzt aus dem Wrack befreien, berichtete die Polizei am Montag. Die Eltern des Piloten wurden demnach ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Der Helikopter habe mit der rechten Seite des Landegestelles auf der circa 50 Zentimeter hohen mobilen Landeplattform und mit der anderen Seite auf dem Boden aufgesetzt, hieß es.