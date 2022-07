Hochgiftig: Chlorgas in Kitzbüheler Hotel ausgetreten

Kitzbühel – Ein technischer Defekt hat am Sonntag um die Mittagszeit zu einem Austritt von giftigem Chlorgas im Technikraum eines Kitzbüheler Hotels gesorgt. Wie die Stadtfeuerwehr am Abend in einer Aussendung mitteilte, schlug der Haustechniker Alarm und schaltete anschließend den Strom der Anlage aus.