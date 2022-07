Rekordhitze hat auch weite Teile Chinas im Griff

In den Provinzen Zhejiang und Fujian im Osten des Landes waren die Temperaturen schon am Wochenende auf über 41 Grad geklettert, in zwei Städten wurden Allzeit-Rekordwerte gebrochen. Menschen in Gebieten, für die Hitzealarm ausgerufen worden war, hatte der Nationale Wetterdienst am Wochenende aufgefordert, alle „Aktivitäten im Freien zu unterbinden" und „besonders auf die Brandprävention zu achten".