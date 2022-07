Die Rückkehr der Schlagerkönigin: Helene Fischer feierte Comeback bei Silbereisen

© IMAGO/Frederic Kern

Leipzig – Fünf Millionen Zuseher in Deutschland, 500.000 in Österreich, jeweils ein Marktanteil von jenseits der 25 Prozent – die Rückkehr der Schlagerkönigin ins Live-Fernsehen am Samstagabend wird zum vollen Erfolg. Fast drei Stunden ist die Show „Das große Schlagercomeback" schon auf Sendung, als Moderator Florian Silbereisen mit einem roten Buzzer den Countdown startet und seine einstige Partnerin mit den Worten ankündigt: „Ich bin und bleibe ihr Fan."

Mit einer großen Showeinlage hat sich Sängerin Helene Fischer (37) nach ihrer Babypause wieder live im Fernsehen vor einem Millionenpublikum gezeigt. © IMAGO/Frederic Kern

Helene Fischer (37) trat zum ersten Mal nach ihrer Baby-Pause live vor einem Millionenpublikum im Fernsehen auf. „Es ist so schön! Hallo, ihr Lieben!", begrüßte Fischer ihre Fans, die sie mit Bannern wie „Helene forever" oder „Unser Phänomen ist zurück" in der Glashalle der Leipziger Messe erwartet hatten. Einige, so erzählt es die Tiroler Sängerin Hannah („Amore in Italia"), die ebenfalls in der Show sang, hätten sogar vor der Halle in Zelten ausgeharrt, um die besten Plätze vor der Bühne zu ergattern.

Tour 2023 mit 70 Shows

Fischer, die fast eine halbe Stunde ein kleines Privat-Konzert ablieferte, sagte zwischen den Songs einmal zum Publikum: „Das ist eine gute Energie, das ist es doch." Definitiv freue sie sich wieder auf die ganz großen Bühnen, erzählte sie Silbereisen später in der Live-Sendung. Die Vorbereitungen für ihr „größtes Konzert überhaupt" am 20. August in München mit 150.000 Fans und ihre Tour mit insgesamt 70 Shows im nächsten Jahr würden bereits laufen.

© IMAGO/Rolf-Peter Stoffels

Die Schlagersängerin zeigte sich auf der Bühne in einem schwarzen Einteiler und mit glitzernden Ohrringen – dies sei aber nicht unbedingt ihr privater Geschmack, antwortete sie Silbereisen, als er eine Zuschauerfrage stellte. „Privat bin ich ganz, ganz anders gestrickt." Am liebsten trage sie Jeans und T-Shirt. „Dann ist man schon schön angezogen, fertig, aus." Ansonsten ließ sich die Jung-Mama kaum etwas Privates über ihr Leben zwischen Windel-Wechseln und Schlafmangel entlocken.

Nicole erstmals seit Krebserkrankung wieder auf der Bühne

Bei der Eurovision-Sendung von MDR, BR und ORF, in der u. a. Stars wie Vicky Leandros, Beatrice Egli, Jürgen Drews, Nena und die US-Sängerin Anastacia zu Gast waren, gab es neben Helene Fischer eine Zweite, die ihr TV-Comeback feierte. Auch ESC-Legende Nicole („Ein bisschen Frieden") meldete sich nach ihrer Krebserkrankung wieder auf der TV-Bühne zurück. "Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist und ich wieder richtig nach vorne schauen kann", betonte die 57-Jährige, die ihr neues Lied „Ich bin zurück" präsentierte.

Es gehe ihr mittlerweile wieder richtig gut. „Es tut gut, euch alle wiederzusehen", sagte Nicole sichtlich gerührt. Auch einige Fans hatten Tränen in den Augen. Die Sängerin, die bürgerlich Nicole Seibert heißt, machte im April ihre Brustkrebserkrankung öffentlich, nachdem sie im Dezember 2020 die Diagnose bekommen hatte.