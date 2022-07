Älteste Frau Deutschlands mit 113 Jahren gestorben

München – Sie war bisher der älteste Mensch Deutschlands: Josefine Ollmann ist im Alter von 113 Jahre gestorben, wie die Bild-Zeitung unter Verweis auf Familienmitglieder berichtet. Sie starb demnach am 16. Juli in einem Altersheim in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Die Beerdigung habe im engsten Familienkreis stattgefunden. Ollmann war am 11. November 1908 in München geboren worden.