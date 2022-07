Suche nach Stubaier Pfarrer geht weiter, heftige Gewitter im Anmarsch

Die Wasserrettung suchte bereits am Wochenende intensiv nach dem Vermissten. Nun soll ein neuer Anlauf gestartet werden. © IMAGO/B&S/Bernd März

Neustift im Stubaital – Drei Tage nach den verheerenden Murenabgängen im Stubaital soll die Suche nach einem nach wie vor vermissten Pfarrer aus dem Tal wieder aufgenommen werden. Am späteren Montagnachmittag – nachdem sich der Wasserstand der Ruetz wieder etwas beruhigt hat – wollen Mitglieder der Tiroler Wasserrettung nun einen neuen Versuch starten, den 60-Jährigen zu finden.

Der Geistliche wurde am Freitagabend vermutlich in seinem Auto sitzend von den Fluten der Ruetz mitgerissen, nachdem sich heftige Gewitter mit gewaltigen Regenmengen über dem Gebiet entladen hatten.

Teile seines völlig zerstörten Wagens wurden am Samstag aus dem reißenden Bach gezogen, im Handschuhfach waren eine Bibel und die Visitenkarte. Mehrmals suchten Wasserretter beide Ufer ab, der Mann blieb jedoch verschwunden. Der Einsatz musste am Samstagabend vorerst abgebrochen werden.

Teilen des Fahrzeuges wurden aus dem Bachbett der Ruetz gezogen. © ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Warnung vor neuen Unwettern

Während die Aufräumarbeiten an den Geschiebebecken und Bachläufen in Neustift, Mieders und Fulpmes weiterhin auf Hochtouren laufen, wächst die Angst vor neuen Unwettern. Laut den aktuellen Wetterprognosen der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) können sich noch am Montag ab dem Nachmittag erneut Gewitter bilden – bevorzugt nahe dem Alpenhauptkamm.

📽️​ Video | Sorge vor weiteren Unwettern im Stubaital

„Voraussichtlich breiten sich die Gewitter gegen Abend vor allem vom Hauptkamm in Richtung oberes und mittleres Inntal und über Osttirol aus“, hieß es in einer Aussendung. Teilweise können die Gewitter heftig ausfallen: Starkregen, Sturm und teils auch Hagel sind demnach möglich. Vor allem in den bereits vorbelasteten Gebieten südlich des Inns ist die Schadensgefahr laut ZAMG erhöht.

Nach einer kurzen Beruhigung folgt in der Nacht in ganz Tirol die Kaltfront mit Regen, der anfangs auch noch von eingelagerten Gewittern begleitet ist. Am Dienstag ist mit einer Beruhigung zu rechnen, wobei es zeitweise zu weiteren Regenschauern kommen kann.

Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen appelliert Elmar Rizzoli, Leiter der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement des Landes Tirol, erneut an die Bevölkerung: „Im Hinblick auf die aktuell prognostizierten Starkregenereignisse und Gewitter ist es unabdingbar, entsprechend Vorsicht walten zu lassen und beispielsweise nicht unbedingt notwendige Autofahrten oder Spaziergänge zu vermeiden bzw. von gefährdeten Bereichen wie Fließgewässern Abstand zu halten. Das betrifft allen voran die bereits am Wochenende stark betroffenen Gebiete.“

Die Industriezone in Medraz am Sonntag aus der Vogelperspektive. © ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Zuvor hatte schon Ivo Schreiner von der Wildbach- und Lawinenverbauung gewarnt: „Aktuell ist der Aufenthalt in Ufernähe bzw. im Bereich der Geschiebebecken und vermurten Bäche ein unnötiges Risiko. Wir erleben, dass sich viele Bewohnerinnen und Bewohner oder auch Wanderer gerne ein Bild von der Lage machen möchten, davon raten wir jedoch dringend ab.“

Auch die Stubaier Gemeinden appellieren an die Bevölkerung, sich im Falle von neuen Niederschlägen vorerst von den betroffenen Gebieten wie beispielsweise dem Margaretenbach in Fulpmes fernzuhalten und kein unnötiges Risiko einzugehen. (TT.com)