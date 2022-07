TT-Kommentar zur WSG-Pleite in Lustenau: Schmerzhafter Auftakt

An Tagen wie diesen bleibt man besser im Bett. Natürlich hatte sich die WSG Tirol gestern in Lustenau bei den Gegentreffern – insbesondere beim 0:2 – und fast noch mehr bei der haarsträubenden Chancenauswertung an vorderster Front etwas vorzuwerfen. Denn dass der Auftakt in den Sand gesetzt wurde und die Unserie gegen Aufsteiger – noch kein Sieg seit dem eigenen Aufstieg in die Bundesliga 2019 – bestehen bleibt, lag einzig und alleine daran, dass man im letzten Drittel nicht die nötige Präzision und Konzentration vorfand. Das Feldspiel war überlegen, die Moral einmal mehr ungebrochen und der erste Liga-Treffer für den fleißigen „Chancentod“ Tim Prica ist für die kommenden Wochen vielleicht von großer psychologischer Kraft. Wobei man im ohnehin dünnen Kader kollektiv auch den Nackenschlag um die schwere Knöchelverletzung von Stefan Skrbo wegstecken muss. Das war der bitterste Moment an einem Tag, der letztlich bei allem Bemühen zum Vergessen war.