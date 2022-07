Premiere in der Heimat: Kopp gewann in Innsbruck sein erstes ITF-Future

„Im Doppel und Einzel daheim zu gewinnen, ist sehr lässig. Ich habe mich die ganze Woche sehr wohl gefühlt“, meinte Kopp nach dem Finalerfolg beim mit 15.000 US-Dollar dotierten Bewerb in der Tiroler Landeshauptstadt. Im Endspiel von Innsbruck rang der Schützling von Hakan Dahlbo den Niederländer Max Houkes mit 5:7, 6:1, 6:2 nieder. „Im ersten Satz war ein bisschen ein Wackler drinnen, aber danach habe ich mich gut erfangen“, meinte Kopp, dessen siegreicher Doppel-Partner Neil Oberleitner bei den Generali Open an der Seite von Jurij Rodionov aufschlagen wird.

Für Kopp, der 2019 und 2020 in der Kitzbühel-Qualifikation mit einer Wildcard aufschlagen durfte, geht es indes in Dänemark und Schweden auf der ITF World Tour weiter. Für einen Auftritt auf der Challenger-Tour wie zuletzt dank einer Freikarte in Anif (Auftakt-Aus in der Quali) reicht das ATP-Ranking (letzte Woche 693.) derzeit aus eigener Kraft noch nicht.