33 Tote nach Busunfall auf Brücke in Kenia

Nairobi – Bei einem Busunfall in Kenia sind 33 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus kollidierte auf einer Brücke rund 180 Kilometer nordöstlich von Nairobi frontal mit einem Geländewagen und stürzte in einen Fluss, wie die Polizei in Chuka am Montag bestätigte. 24 Menschen seien bei dem Unfall am Sonntagabend sofort tot gewesen. Laut Polizei wird das Wrack des Busses noch geborgen. Außerdem dauere die Identifizierung der Unfallopfer an.