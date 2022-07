„Ernste Bedenken“ nach Orbans rassistischen Worten

Budapest – Der Verband der jüdischen Gemeinden in Ungarn hat nach einer Rede des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban, in der dieser sich offen rassistischer Sprache bediente, "ernste Bedenken" geäußert. Der Verband könne mit Orbans Aussagen über eine angebliche "Rassenvermischung" nichts anfangen, erklärte die Organisation am Montag.