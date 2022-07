Hund biss Frau in Galtür: Halterin gab falsche Daten an

Galtür – Nach einem Hundebiss in Galtür ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Zu dem Vorfall war es am Montag gegen 14 Uhr bei einer Veranstaltung im Silvapark gekommen: Das Tier biss einer 49-jährigen Frau ins Bein, diese wurde dabei erheblich verletzt. Die Hundehalterin gab im Anschluss falsche Daten an – der Verletzten fehlten dadurch bei der anschließenden ärztlichen Versorgung Informationen zum Impfstatus des Hundes. Zeugen des Vorfalls sowie die Hundebesitzerin werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Ischgl (Tel. 059133/7142) zu melden. (TT.com)