Schwache Beteiligung an tunesischem Verfassungsreferendum

Der tunesische Präsident Kais Saied hat nur wenig Rückhalt für seine umstrittene neue Verfassung. Knapp 28 Prozent der neun Millionen Stimmbürger beteiligten sich am Montag an einer Volksabstimmung über das Grundgesetz, teilte die Obere unabhängige Wahlbehörde in der Nacht auf Dienstag mit. Die Opposition hatte zu einem Boykott des Votums aufgerufen, mit dem sich der Präsident mehr Macht auf Kosten von Parlament und Justiz verschaffen will.