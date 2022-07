BVB-Fans matchten sich in Westendorf um die Krone

Von Beginn an war auch das Fanclubturnier in Westendorf ein Fixpunkt der Kooperation und am Wochenende fand nun die zehnte Auflage statt. Dabei galt es zu klären, wer die besten Fans von Borussia Dortmund sind. Laut und enthusiastisch sind die eingefleischten Schwarz-Gelb-Anhänger auf der Tribüne im BVB-Stadion alle, aber wer kann auch am Platz glänzen? Nach dem Turnier steht nun fest, wer aktuell auf dem Rasen den Ton angibt. Es sind die „Ösi-Borussen 1909“.