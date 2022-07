Ersatzkleidung wird beim Reuttener Marktfest dringend angeraten

Reutte – Bei diesem Fest wird vieles anders, ist die zentrale Botschaft von Bürgermeister Günter Salchner, Reutte-gestalten-Obmann Helmut Hein und Stellvertreter Alexander Wasle. Und das Fest findet nach langer Corona-Pause wieder statt. Gemeint ist das Reuttener Marktfest, das vom Verein Reutte gestalten seit Langem vorbereitet wird. Am Samstag, den 6. August, von 14 bis 24 Uhr sind die Schleusen geöffnet. Jene vier, bei denen nur noch der Einlass in den Untermarktbereich möglich sein wird. Und jene der Wasserspiele im Park, die vor allem Familien unterhalten sollen. Eltern wird dringend geraten, Ersatzkleidung und Handtücher zum Aquapark mit seiner 30-Meter-Rutsche für ihre Kinder mitzubringen, die dort ganz sicher nass werden. Durch die Auslagerung der Wasserspiele in den Park (dort gibt es keinen Eintritt), entsteht mehr Platz im Untermarkt selbst, wo mehr Schirme und Pavillons aufgestellt werden können.