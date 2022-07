Über hohe Felswand abgestürzt: Steirer auf Rax tödlich verunglückt

Neunkirchen – Bei einer Wanderung auf der Rax ist am Montag ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Mürzzuschlag tödlich verunglückt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Steirer in einem erdigen, sehr steilen Waldstück abgerutscht und in weiterer Folge über eine hohe, steil abfallende Felswand abgestürzt. Der Mann konnte nur mehr tot geborgen werden. (APA)