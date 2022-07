Saisonale Effekte schlagen durch: Gute Zahlen am Arbeitsmarkt

Wien – Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich bewegt sich weiter auf relativ niedrigem Niveau. Aktuell sind 296.353 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 325 mehr als in der Vorwoche. Einen ebenso niedrigen Wert wies das Arbeitsministerium am Dienstag bei der Kurzarbeit aus, die kaum noch in Anspruch genommen wird. Vorangemeldet sind derzeit 5.898 Personen, was seit Jahresbeginn einen Rückgang von rund 97 Prozent bedeutet.