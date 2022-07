Auch in Südtirol zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Unwettern

Bozen, Meran – Auch in Südtirol haben heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen Montagabend und in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehren auf Trab gehalten. Landesweit zählte man rund 100 Einsätze, zusätzlich wurden weitere 70 Einsätze von der Berufsfeuerwehr Bozen abgewickelt, hieß es in Medienberichten. Es kam zu umgestürzten Bäumen, Vermurungen, Überflutungen von Bächen und Straßen sowie Wassereintritte in Keller.