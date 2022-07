Auto von 62-jährigem Kramsacher mehrmals von Unbekannten beschädigt

Kramsach – Ein 62-Jähriger Kramsacher wurde seit Ende Juni mehrmals Opfer von Vandalen. Die Unbekannten hatten in der Nacht zum 23. Juni sowie am 7. Juli gegen 12 Uhr und in der Zeit zwischen 24. Juli um 12 und 26. Juli um 6 Uhr den vor dem Wohnhaus im Ortsteil Voldöpp abgestellten Pkw beschädigt.