Wespe im Auto: 17-Jährige verriss Fahrzeug und krachte gegen Baum

Thaur – Wegen einer Wespe hatte eine 17-jährige Autolenkerin am Montagabend in Thaur ihr Fahrzeug verrissen und gegen einen Baum gelenkt. Die junge Frau war mit zwei 16-Jährigen gegen 19 Uhr vom Parkplatz der Thaurer Alm in Richtung Südosten unterwegs, als die Wespe durch das offene Fenster flog.