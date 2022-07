Bilder der Verwüstung aus dem Stubaital: Einsatzkräfte erzählen im Video

Neustift im Stubaital – Weggerissene Brücken, verlegte Straßen, über die Ufer getretene Bäche und überflutete Keller: Die Einsatzkräfte im Stubaital haben nach den verheerenden Murenabgängen der vergangenen Tage alle Hände voll zu tun. Erst am vergangenen Freitag hatten drei große Muren schwere Schäden im Tal angerichtet, nach den Unwettern am Montag muss nun erneut aufgeräumt werden.

Bei einem Lokalaugenschein am Dienstag erzählen Bürgermeister und Einsatzkräfte von den bangen Stunden am Freitag und am Montag sowie von den nun wieder angelaufenen Aufräumarbeiten. Sorgen bereiten den Helfern unter anderem Schaulustige, die sich in der Nähe von Gefahrenstellen aufhalten. (TT.com)