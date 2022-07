Waldbrand in Matrei: Schwieriger Löscheinsatz nach Blitzeinschlag

Matrei in Osttirol – Ein Blitzschlag hat am späten Montagabend im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol einen kleinen Waldbrand ausgelöst. Auf etwa 1300 Metern Seehöhe im Bereich „Kienburg“ gerieten gegen 23.30 Uhr etwa 20 Quadratmeter Wald in Brand. Wegen der Dunkelheit und Unzugänglichkeit des Geländes konnte jedoch erst Dienstagfrüh mit dem Löscheinsatz begonnen werden.