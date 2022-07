Bankbeamter bewahrte Innsbrucker Pensionistin vor schwerem Betrug

Innsbruck – Ein aufmerksamer Bankangestellter hat eine 81-jährige Innsbruckerin davor bewahrt, eine erhebliche Geldsumme an einen Betrüger auszuhändigen. Laut Polizei wurde die Pensionistin am Dienstag telefonisch von einem angeblichen Polizisten kontaktiert. Dieser berichtete der Frau, dass ihre Tochter einen schweren Unfall gehabt habe und dabei ein Kind verunglückt sei. Die Tochter befinde sich nun in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution von mehreren zehntausend Euro käme sie frei.