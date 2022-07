Sieg gegen Schewtschenko: Thiem komplettiert Kitz-Achtelfinale

Kitzbühel – Der Österreicher-Tag beim Generali Open in Kitzbühel ist am Dienstag mit dem programmgemäßen Achtelfinal-Einzug von Dominic Thiem zu Ende gegangen. Der Kitz-Sieger von 2019 besiegte bei seinem Comeback in der Gamsstadt den Russen Alexander Schewtschenko mit 6:4,6:2. Damit kommt es am Mittwoch (4. Match nach 11.00 Uhr) zum Achtelfinale Thiem gegen Sebastian Ofner. Letzterer hatte vorher nach sehenswertem Kampf den Franzosen Richard Gasquet in drei Sätzen niedergerungen.