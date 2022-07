Ertappter Ladendieb wehrte sich in Rum heftig

Rum – Ein 46-Jähriger wollte am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Rum Lebensmittel im Wert von etwa 20 Euro stehlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet. Als dieser versuchte, den Mann anzuhalten, wehrte sich der Dieb so heftig, dass das Handy des Detektivs beschädigt wurde. Die Polizei nahm den 46-Jährigen daraufhin fest. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)