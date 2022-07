Starkes Erdbeben erschüttert philippinische Metropole Manila

Starke Erschütterungen in Manila (Archivbild)

Die philippinische Hauptstadt Manila ist am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß der Stärke 7,2 traf die Millionenmetropole inmitten des Frühverkehrs. Laut dem Verkehrsministerium musste die U-Bahn ihren Betrieb einstellen, Augenzeugen berichteten von schwankenden Gebäuden. Laut einem philippinischen Parlamentarier wurde auch das Senatsgebäude in Manila nach dem Beben evakuiert.

Das Epizentrum befand sich laut der EU-Erdbebenwarte in einer Tiefe von 40 Kilometern unter der philippinischen Hauptinsel Luzon. Die US-Erdbebenwarte verortete das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Nähe der Stadt Dolores. Es habe keine Tsunamiwarnung gegeben.