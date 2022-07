Elio Gervasi bewies bei ImPulsTanz stets Haltung

So ernst sein Blick die ganze Zeit über war, so lustvoll war das zwar reduzierte, aber doch vielfältig zusammengetragene Setting. Auf einer an sich leeren Bühne, auf der ein einsames Bäumchen im weißen Plastikeimer sein Dasein fristet und zwei am rechten Rand platzierte Wände zum Versteckspiel laden, ließ Gervasi zunächst zu einer an- und abschwellenden Geräuschkulisse die Arme schaukeln. Auch die Finger durften tanzen und wurden von ihrem Besitzer mit offenkundigem Interesse begutachtet.