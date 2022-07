Tempo 100 auf Autobahnen spart auch Erdgas

Wien – Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen würde auch Erdgas sparen, weil weniger Rohöl verarbeitet werden müsste. Dass sich nicht nur Sprit, sondern auch Erdgas einsparen lässt, gilt unter Fachleuten als unbestritten. Wie hoch das Sparpotenzial tatsächlich wäre, ist unklar. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Die OMV will keine Angaben dazu machen, wie hoch der Erdgasverbrauch in der Raffinerie Schwechat ist. Diese Zahl werde aus Wettbewerbsgründen nicht offengelegt.

Um aus Rohöl Produkte wie Diesel oder Benzin herzustellen, wird Energie benötigt. Die OMV betreibt in Schwechat laut früheren Angaben zwei Heizkraftwerke, um die gesamte petrochemische Anlage mit Strom zu versorgen. Verheizt werden dabei sowohl unbrauchbare Rückstände aus der Benzin- und Dieselherstellung als auch Erd-, Rest- und Mischgas. Relevante Mengen Erdgas verbrauchen Raffinerien bei der Entschwefelung. Das ist der zweite Produktionsschritt nach dem Destillieren. Um aus den Rohprodukten schwefelarme Treibstoffe zu machen, braucht es Wasserstoff, der derzeit fast ausschließlich aus Erdgas gewonnen wird. Auch an einer zweiten Stelle im Straßenverkehr wird Erdgas benötigt, und zwar in Form von Harnstoff zur Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren. Als Treibstoffzusatz ist Harnstoff unter dem Markennamen „AdBlue“ bekannt. Harnstoff wird aus Ammoniak hergestellt und dieser wiederum per Haber-Bosch-Verfahren aus Wasserstoff, der seinerseits aus Erdgas gewonnen wird. Durch die hohen Gaspreise stieg der Preis für AdBlue von rund 10 bis 15 Euro auf deutlich über 100 Euro pro 100 Liter.