Robbie Williams: „Ich fühle mich nicht gut“

Am Wochenende stand der britische Superstar in St. Tropez auf der Bühne. Allerdings nicht, um zu singen, sondern um aufzuklären. Bei der „Night of Discovery“-Gala ging es um Hilfen zur Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen. Der 48-Jährige sprach vor 500 Leuten offen über seine Probleme: „Ich habe ADHS, BDD (körperdysmorphe Störung, Anm.), Depression, Dyslexia (neurologische Störung, Anm.) und Angst vor sozialen Situationen wie heute Nacht“, erzählte der Ex-Take-That-Star.