Blaue und pinke Rüge für Platter, MFG kürte Spitzenkandidatin

Markus Abwerzger und Dominik Oberhofer nehmen Platter in die Pflicht: „Ist er noch Landeshauptmann?“

Innsbruck – Die impfkritische MFG wird heute am Achensee ihre Ziele für die Landtagswahl am 25. September präsentieren. Die SpitzenkandidatInnen für die Landtagswahl wurden bereits gekürt. Die Juristin Elfriede Hörtnagl-Zofall aus Kematen soll die Partei in die Wahl führen, Landessprecher Bernhard Schmidt kandidiert auf den zweiten Listenplatz und dahinter der Imster Gemeinderat Markus Huter.