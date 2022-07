Ein Vögelchen hat von einer Ausstellung in Achenkirch gezwitschert

Gabriela Proksch stellt im August in Achenkirch aus. Die Eröffnung findet am 5. August um 19 Uhr in der Galerie Altes Widum statt.

Achenkirch, Jenbach – Es ist das Glänzen in ihren Augen und das strahlende Lächeln, als sie von ihrer Ausstellung spricht, das einen neugierig macht. Denn eigentlich ist Gabriela Proksch Psychologin und Reittherapeutin. Doch tief in ihr schlummert auch eine sehr künstlerische Ader, die sie immer wieder auslebt. Zahlreiche Ausstellungen führten sie von Amerika bis nach Australien, quer durch Europa und schon bald an den Achensee.

In ihren Arbeiten geht sie nicht nur sozialpolitische Themen an, sondern lädt auch in eine poetische und magische Welt ein. „Es geht um die Transformation, ums Werden, die ständige Veränderung“, erklärt sie. Unter ihren Kunstwerken finden sich auch einige Vogelnester – die sie in der Natur gefunden und zu Kunstwerken transformiert hat. „Wir alle haben uns in einem Nest verkrochen und gehofft, dass wir sicher sind. Im Dialog mit der Natur will ich nun diese Fragilität des Lebens aufzeigen“, erklärt sie. Es gehe darum, „bewusst in die Welt hinauszugehen“, auch ums Zurückkehren, aber auch darum, dass für viele das „Nest der eigenen Wohnung“ auch gefährlich ist – gerade für Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen.