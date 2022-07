Keine Geldstrafe trotz Absprachen: Techem kooperierte mit Behörde

Wien, Innsbruck – Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat beim Kartellgericht die Feststellung eines kartellrechtswidrigen Verhaltens gegen das Tiroler Messtechnik-Unternehmen Techem beantragt. Eine Geldstrafe fordert die BWB nicht, da Techem einen Kronzeugenantrag gestellt und umfassend mit der Behörde kooperiert habe, so die BWB. So hat Techem Informationen und Beweismittel vorgelegt, die einen begründeten Antrag auf Anordnung von Hausdurchsuchungen an das Kartellgericht zu stellen, wie das Unternehmen auf seiner Homepage erklärt.