Stadt Innsbruck schlägt Alarm: Immer mehr Kinder brauchen Pflegeeltern

Raphael Hölbling (l.) von der Kinder- und Jugendhilfe und Vize-BM Hannes Anzengruber schlagen Alarm: Der Bedarf an Pflegeeltern steigt.

Innsbruck – Die Zahlen sind alarmierend: Im Jahr 2019 – also vor der Corona-Krise und der ausufernden Inflation – verzeichnet die Kinder- und Jugendhilfe Innsbruck 880 Gefährdungsmeldungen. Zwei Jahre später waren es bereits 1200. Das bedeutet eine Zunahme von 36 Prozent. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Kinder, die dauerhaft aus ihrer Familie genommen werden müssen. Immer mehr Eltern seien völlig überfordert, deren Kinder vernachlässigt, weiß Raphael Hölblinger, Amtsvorstand der Kinder- und Jugendhilfe in Innsbruck. Die Ursachen dafür seien oftmals Drogenkonsum oder psychische Erkrankungen.

„Jedes Kind soll in einem liebevollen Zuhause ohne Gewalt aufwachsen“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (ÖVP). Die Stadt sucht deshalb händeringend nach Pflegeeltern für Babys und Kleinkinder bis drei Jahre. Aktuell gibt es in Innsbruck rund 30 Pflegefamilien. 76 Kinder und Jugendliche aus Innsbruck sind derzeit bei Pflegeeltern in ganz Tirol untergebracht.