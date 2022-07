Erdbeben der Stärke 7,1 auf Philippinen: Bisher vier Tote und 60 Verletzte

Manila – Der Norden der Philippinen ist am Mittwoch von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Mindestens vier Menschen wurden getötet. Bei einem Opfer handelte es sich um einen 25-jährigen Bauarbeiter, der von einem einstürzenden Gebäude begraben worden war, an dem gerade Arbeiten stattfanden, teilte der Katastrophenschutz mit. Mindestens 60 Menschen wurden durch einstürzende Gebäude und Erdrutsche verletzt.

Das Beben hatte nach Angaben des Instituts für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen (Phivolcs) eine Stärke von 7. Epizentrum war die Provinz Abra, 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Innenminister Benjamin Abalos sagte, allein in der Region Abra seien 44 Menschen verletzt worden. Die Erdstöße waren selbst in Manila zu spüren. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht. Das Beben ereignete sich am Mittwoch kurz vor 9 Uhr Ortszeit.