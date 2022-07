Kampf gegen Teuerung: Land bessert bei Zuschüssen nach

Innsbruck – Die Grünen haben in den vergangenen Tagen in der schwarz-grünen Koalition massiv auf Nachbesserungen beim ersten Anti-Teuerungspaket gedrängt. Schließlich macht nicht nur die Opposition vor den Landtagswahlen Druck. Auch der Sozialpolitische Arbeitskreis (SPAK) wandte sich mit einem Appell an die Landesregierung. Am Dienstag hat die Regierung jetzt eine Ausweitung des Bezieherkreise beim Heiz- und Energiekostenzuschuss beschlossen, um künftig den Mittelstand ebenfalls zu entlasten. Teuerungseffekte bei Pellets, Öl, Gas und Co. sollen damit abgefedert werden.