„Tristan und Isolde“ in Bayreuth: Paare und Passanten im Videogeflimmer

Bayreuth – Nimmt man die Publikumsreaktion als Maßstab, so war dies vielleicht die beste Premiere der Saison. Nach jedem Aufzug herrschte Jubel und Fuß-Getrampel. Am Ende gab es kein Halten, schon in die letzten Töne hinein begann das Klatschen. Wer genau hinhörte, erkannte wenige Buhs für Tristan-Tenor Stephen Gould, aber es waren möglicherweise nur missverstandene Jubelrufe.