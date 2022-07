Krise als Chance: Bio-Lebensmittel weniger von Teuerung betroffen

"Bio ist stabil", so Grabmann zum Preis von Bio-Lebensmitteln. Grund dafür sei die viel geringere Abhängigkeit von fossilen Grundstoffen – etwa Kunstdünger, für dessen Erzeugung viel (teures) Erdgas nötig ist. "Und Bio in Österreich ist auch relativ unabhängig vom Futtermittelimport, man ist so gut wie Eigenversorger." Daher werde die Inflation in dieser Produktgruppe weiterhin nicht so stark durchschlagen. "Bioprodukte sind als die stabileren Lebensmittel auch in Zukunft", sagte die Bio-Austria-Chefin in Nürnberg am Rande der Bionahrungsmesse "Biofach".