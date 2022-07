Gewessler: Gas-Abhängigkeit von Russland sinkt unter 50 Prozent

Wien – Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht Fortschritte bei der Diversifizierung der Gasversorgung. Die Abhängigkeit von Russland sinke "deutlich unter 50 Prozent", sagte sie am Mittwoch nach dem Sommerministerrat. Zudem hat Österreich um knapp 3 Mrd. Euro weitere 12,3 TWh Gas gekauft. Mit dem Zuschlag zur zweiten Ausschreibung der strategischen Gasreserve habe die Austrian Gas Grid Management AG die Beschaffung des letzten Sicherheitspuffers abgeschlossen.

"Das ist ein großer Schritt", betonte Gewessler bei der Pressekonferenz im niederösterreichischen Mauerbach. Insgesamt 20 Terawattstunden Erdgas sollen bis 1. November als staatliche Gasreserve eingelagert werden. Das Gas steht im absoluten Ernstfall zur Verfügung. Ein großer Teil davon wird ab 1. August in Haidach eingespeichert. 8,5 Terawattstunden der Gasreserve werden explizit aus nicht-russischem Erdgas angelegt.

Auch bei der Diversifizierung der Gasversorgung sieht Gewessler Fortschritte: Mit der Sicherung von 40 TWh Leitungskapazitäten für nicht-russisches Erdgas durch die OMV zusätzlich zur bereits bestehenden Eigenproduktion von 10 TWh sei die Abhängigkeit von Russland gesunken, aber: "Wir sind nicht am Ziel." Dennoch sieht Gewessler das Speicherziel von 80 Prozent "ausheutiger Sicht weiter erreichbar".

In der abermaligen Drosselung der Gasliefermenge durch die Pipeline Nord Stream 1 sieht Gewessler keineswegs technische Gründe. "Das ist eine Erpressungsstrategie", ist sich die Ministerin sicher. "Putin will Angst säen."

Jetzt eines von zehn Stand Up Paddle gewinnen

Die Koalition nutzte die Gelegenheit auch, sich gegen den Vorwurf mangelnder Kommunikation in der Energiekrise zu wehren. Man sei in einer Zwickmühle zwischen Informationsbedürfnis und einem sehr konkurrierenden Markt gewesen, erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Man könne nun aber "gute Nachrichten" verkünden: Der Speicherfortschritt sei "gut im Laufen" trotz der Herausforderung, dass russische Gaslieferungen deutlich reduziert worden seien. Man habe es auch geschafft, mehr Gas aus nicht-russischen Quellen zu kaufen, bekräftigte er. Der Plan, unabhängiger zu werden und einzuspeichern, "all das ist auf einem ordentlichen Weg", versicherte der Kanzler.