Der Countdown läuft: Das sagt Fußball-Experte Didi Hamann zum Start der Top-Ligen

Komm in meine Arme! Bei Manchester City verstehen sich besonders Jack Grealish und Erling Haaland bereits bestens. © APA/AFP

Von Tobias Waidhofer

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Wie schnell doch die Zeit vergeht! Die internationalen Groß-Clubs haben ihre von Marketing getriebenen Trainingslager-Reisen nach Amerika oder Asien hinter sich oder finalisieren sie gerade. Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen, was die Fans in den europäischen Top-Ligen erwarten könnte.

⚽​ Premier League (Saisonstart, 5. August)

Wie immer sitzt der Pfund im Schlaraffenland des europäischen Fußballs locker. Favorit bleibt Manchester City, das sich mit Erling Haaland und dem jungen Argentinier Julian Alvarez ein neues Sturmzentrum gönnte. Liverpool zog nach und gab über 100 Millionen Euro für Darwin Nunez aus. Nach ersten vergebenen Chancen und Unkenrufen schnürte der „Uru“ zuletzt gegen Leipzig einen Viererpack. Vieles deutet wieder auf ein Duell um den Titel hin, wobei sich im Hintergrund besonders in Nordlondon durchaus Konkurrenz formiert: Arsenal wirkt nach dem Test-4:0 gegen Chelsea so „heiß“ wie schon lange nicht mehr – und hat mit Gabriel Jesus (kam von City) einen neuen Hoffnungsträger. Erzrivale Tottenham hat mit Antonio Conte einen Trainer fuchs – und mit der Angriffsreihe Heung-Min Son, Harry Kane, Dejan Kulusevski und Neuzugang Richarlison ein Quartett der Extraklasse in seinen Reihen.

Gemeinsam mit Berater Jorge Mendes fuhr Cristiano Ronaldo gestern in Manchester ein. Bleibt der Superstar bei United? © imago

Gehadert wird indes noch beim FC Chelsea, wo Trainer Thomas Tuchel („Ich kann nicht garantieren, dass wir bereit sind“) schon den Teufel an die Wand malt und neue Spieler fordert. Bislang kamen Raheem Sterling (von City) und Kalidou Koulibaly (von Napoli). Rekordmeister ManUnited hat einen neuen Trainer (Erik ten Hag), trotzdem dreht sich alles um Cristiano Ronaldo, der gestern in Manchester angekommen ist, um seine Zukunft zu besprechen.

Und die Österreicher? Ralph Hasenhüttl wird mit Southampton – wie jedes Jahr gegen den Abstieg kämpfen. Brighton hat indes die Fühler nach Florian Grillitsch ausgestreckt, Keeper Daniel Bachmann spielt mit Warford nur noch in der 2. Liga.

⚽​ Bundesliga (Saisonstart 5. August)

Wie eigentlich immer bläst Dortmund zum Großangriff auf die Bayern – ohne Erling Haaland, aber dafür mit einer neuformierten Innenverteidigung (Schlotterbeck, Süle). Viele Augen werden sich auf Karim Adeyemi richten, der nach überragenden Jahren in Salzburg in der Heimat funktionieren soll. Für einen Schock sorgte zuletzt die Krebserkrankung von Sebastien Haller. Trotzdem will der BVB mit dem neuen, alten Trainer Edin Terzic angreifen.

Der FC Bayern machte indes gestern den Transfer von Jungstürmer Mathys Tel perfekt, Hoffnungsträger sind aber andere: Sadio Mané und Mathjis de Ligt sollen die Bayern zu neuen Höhen führen, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Ajax) den Kader in der Breite qualitativ wachsen lassen. Der Weg zum Titel kann nur über die Allianz Arena führen. Im Hintergrund formieren sich Teams wie Leipzig oder Leverkusen – und vielleicht auch die Frankfurter Eintracht mit Trainer Oliver Glasner.

Zurück in der Liga sind die Traditionsclubs Schalke und Bremen (mit dem Tiroler Kapitän Marco Friedl) – für beide wird es in erster Linie darum gehen, die Klasse zu halten. Als mögliches Überraschungsteam wird immer wieder Wolfsburg mit Neo-Trainer Niko Kovac genannt.

⚽​ La Liga (Saisonstart 12. August)

Ein bisschen mehr Zeit haben die Spanier noch – dort dreht sich fast alles um den FC Barcelona, der trotz großer finanzieller Not mit dem Geld um sich schmeißt: Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha (Siegtorschütze im Test-Clasico gegen Real) und Robert Lewandowski sind neu bei „Blaugrana“. Und das sorgt für viel Kritik. Denn während fleißig neue Akteure verpflichtet werden, sollen die alten auf Geld verzichten. So könne laut AS Frenkie de Jong nun doch bei Barça bleiben – aber nur wenn er auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet. „Ein Club, der ein Vermögen für neue Spieler ausgibt, während er diejenigen nicht voll bezahlt, die er unter Vertrag hat, ist unmoralisch und verstößt gegen Recht“, empfahl der englische TV-Experte Gary Neville dem Niederländer gar eine Klage.

Dagegen geht es bei Real Madrid fast ruhig zu. Erste Überraschung: ÖFB-Superstar David Alaba bleibt wohl Abwehrchef, Neuzugang Antonio Rüdiger musste im ersten Testspiel mit der Außenverteidigerposition vorliebnehmen.

Als Schweizer Cupsieger nach Udinese: Der Lienzer Sandi Lovric. © imago

⚽​ Serie A (Saisonstart 13. August)

Sie hatten sich bei Juventus Turin so auf ihren Rückkehrer gefreut, nun fällt Paul Pogba mit einer Meniskusverletzung zwei Monate aus. Trotzdem muss man mit Juve nach einer enttäuschenden Saison wieder rechnen – und das liegt nicht nur daran, dass man sich mit der Verpflichtung von Angel di Maria viel Qualität injiziert hat. Auch die Gerüchte um eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo wollen nicht abreißen, dagegen spricht, dass Trainer Massimiliano Allegri schon einmal mit dem Superstar nicht warm geworden ist. Bei Inter, Titelverteidiger Milan und Roma stehen jeweils Angreifer im Mittelpunkt: Romelu Lukaku (Inter) kehrt aus London zurück, Zlatan Ibrahimovic (Milan) verlängert mit 40 ein weiteres Jahr und bei der Roma von Jose Mourinho freut man sich tierisch, dass man Juve Paulo Dybala wegschnappt. Dazu kommt Napoli, die man immer auf der Rechnung haben muss. Der Titelkampf verspricht Spannung. Abseits davon gibt’s einen Tiroler in der Serie A: Der Lienzer Sandi Lovric will sich bei Udinese durchsetzen.