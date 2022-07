Youngster Misolic überraschend im Kitz-Viertelfinale, auch Thiem weiter

Filip Misolic (AUT) zeigt in Kitzbühel auf. © EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel ‒ Dominic Thiem hat am Mittwoch das Österreicher-Duell mit Sebastian Ofner nach durchwachsener Leistung gewonnen. Der 28-jährige Niederösterreicher besiegte im Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel den Steirer mit 6:2,3:6,6:3 und trifft nun auf den Deutschen Yannick Hanfmann (Donnerstag, nicht vor 15.00 Uhr/live ServusTV). Thiem steht damit nach Baastad und Gstaad in seinem dritten Viertelfinale in Folge auf der ATP-Tour.

In direkten Duellen auf der Tour mit Österreichern stellte Thiem damit auf 7:3-Siege, gegen Ofner auf 2:0. 2019, als er zum bisher letzten Mal bei diesem Event gespielt hatte, hatte der Ex-Weltranglisten-Dritte im Achtelfinale Ofner ebenfalls besiegt, allerdings wesentlich klarer. In der Folge hatte Thiem damals seinen ersten ATP-Titel in Österreich geholt.

Misolic besiegt Andujar

Nach dem Aus von Jurij Rodionov hatte es zuvor der zweite Österreicher, der am Mittwoch im Achtelfinale des Generali Open im Einsatz war, überraschend ins Viertelfinale von Kitzbühel geschafft. Der erst 20-jährige Filip Misolic besiegte den 36-jährigen Spanier Pablo Andujar mit 6:4,6:0 und stellte damit einen Viertelfinal-Tag mit zwei Österreichern sicher.

Misolic, der übrigens wie Roger Federer und Felix Auger-Aliassime am 8. August Geburtstag hat, feiert in Kitz sein ATP-Tour-Debüt weiterhin sehr erfolgreich. Mit diesem Sieg setzt er sich ab Montag zumindest auf einer Position um 175 in den Top 200 fest. Im Kampf um die Vorschlussrunde trifft er nun entweder auf Aslan Karazew (RUS-4) oder Dusan Lajovic (SRB). (TT.com)