Weg brach durch Steinlawine weg: Tiroler Bergsteiger im Pinzgau gerettet

Mittersill – Am Tauernkogel (2.989 Meter) im Salzburger Pinzgau ist am späten Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Tiroler in Bergnot geraten. Der Mann befand sich gerade bei einem Eisfeld gut 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, als es in der Nähe des Aufstiegsteigs zu einem Steinschlag kam. Noch während er telefonisch den Hüttenwirt der St. Pöltner Hütte informieren wollte, kam es zu einer weiteren Steinlawine, die einen Teil des Weges zerstörte. Der Bergsteiger wählte darauf den Notruf.