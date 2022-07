„Leben mit Covid-19": Die vier möglichen Szenarien für Österreich

Tritt Szenario 2 ein, würde man nach dem VMP in erster Linie auf das Tragen von Masken setzen.

Wien – Die Regierung hat beim Ministerrat am Mittwoch den sogenannten Variantenmanagementplan (VMP) beschlossen, der das weitere Vorgehen in Bezug auf die Coronapandemie im Herbst regelt. Der VMP ist ein Fahrplan für unterschiedliche Ebenen der Verwaltung – Ministerien, Länder, Bezirksverwaltungsbehörden etc. –, der bei verschiedenen pandemischen Lagen Handlungsanweisungen vorgibt. Selbst ein Lockdown ist darin nicht ausgeschlossen.