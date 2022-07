Jackpot der US-Lotterie steigt auf über eine Milliarde Dollar

Der mögliche Gewinn steigt immer weiter an.

Washington – Der Jackpot für die nächste Ziehung der US-amerikanischen Lotterie Mega Millions am Freitag knackt die Milliardenmarke. Das sei der vierthöchste Hauptgewinn bisher, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. In den letzten 29 Ziehungen hatte kein Lottospieler die sechs Richtigen geraten. Deswegen ist der Hauptgewinn stetig gewachsen und liegt nach Angaben des Unternehmens geschätzt bei etwas mehr als einer Milliarde Dollar.