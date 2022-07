Nach Warnstreik: Lufthansa will ohne planmäßige Streichungen starten

Frankfurt – Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals mit über 1000 Flugabsagen will die Lufthansa am Donnerstag wieder durchstarten. Es gebe keine planmäßigen Flugabsagen, hatte eine Unternehmenssprecherin am Vortag erklärt. Der Verdi-Streik sollte offiziell erst um 6.00 Uhr enden, die Gewerkschaft hatte aber bereits angekündigt, in der Früh nicht mehr aktiv zu mobilisieren. Lufthansa will daher auch die erste Flugwelle am Morgen möglichst ohne Absagen in die Luft bekommen.