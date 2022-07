Not macht erfinderisch: Statt Bahn fährt ein Bus auf den Berg

Die Krinnenalpbahn steht still.

Nesselwängle – Die unendliche Geschichte um den Krinnenalplift im Ort Nesselwängle im Tannheimer Tal ist um eine weitere Facette reicher. Statt mit der Sesselbahn in die Höhe zu schweben, müssen sich die Touristen nun mit einem Platz im Kleinbus zufriedengeben. Das ist die einzige Möglichkeit für weniger „gehstarke“ Gäste, das schöne Wandergebiet rund um die Krinnenspitze zu erreichen. Denn seit Ende der Wintersaison und nach einem Streit zwischen Geschäftsführer und Betriebsleiter stehen die Räder der Aufstiegshilfe still – zum Leidwesen aller, die im Tal aus dem Tourismus Nutzen ziehen. Auf der Homepage der Liftgesellschaft heißt es lapidar: „Wir suchen noch immer Lösungen für die Besetzung eines technischen Betriebsleiters bzw. Stellvertreters, damit wir die Bahn in Betrieb nehmen dürfen.“